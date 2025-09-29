Помер легендарний воротар Реала, який здобував Кубок європейських чемпіонів
Пішов із життя колишній воротар Реала Хосе Аракістайн.
Мадрид оплакує втрату колишнього воротаря Хосе Аракістайна, який помер у віці 88 років. Легендарний страж воріт залишив помітний слід в історії клубу, ставши частиною команди 60-х років.
Екс-гравець Арсенала помер у віці 21 року
Аракістайн захищав ворота з 1961 по 1968 рік і відіграв 97 поєдинків. За цей період він став володарем Кубка європейських чемпіонів, шести титулів чемпіона Іспанії та Кубка країни.
Його майстерність цінувала й національна збірна Іспанії, у складі якої він брав участь на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.
Окрім "вершкових", виступав за Реал Сосьєдад, Ейбар, Ельче та Кастельон.
Атлетіко принизив Реал у дербі – магія Альвареса, 10-й забитий м'яч Мбаппе, Гюлер оформив гол+пас і став антигероєм