Мадрид оплакує втрату колишнього воротаря Хосе Аракістайна, який помер у віці 88 років. Легендарний страж воріт залишив помітний слід в історії клубу, ставши частиною команди 60-х років.

Аракістайн захищав ворота з 1961 по 1968 рік і відіграв 97 поєдинків. За цей період він став володарем Кубка європейських чемпіонів, шести титулів чемпіона Іспанії та Кубка країни.

Його майстерність цінувала й національна збірна Іспанії, у складі якої він брав участь на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.

Окрім "вершкових", виступав за Реал Сосьєдад, Ейбар, Ельче та Кастельон.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Araquistáin. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

