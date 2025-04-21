Екс-воротар Боки Хуніорс Уго Гатті помер на 81-му році життя.

Прикрі новини з Аргентини – в лікарні після 2-х місяців боротьби за життя помер легендарний голкіпер Уго Гатті, повідомляє Marca.

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Екс-воротар Боки Хуніорс потрапив до лікарні після нещасного випадку на вулиці, коли вигулював собаку. Під час одужання Гатті підчепив інфекцію, яка значно погіршила його стан.

"Ель Локо", як його звали в Аргентині, був легендарним воротарем, який змінив уявлення про воротарську позицію, часто вибігаючи за межі штрафного майданчика, щоб зіграти в м’яч. Саме екстравагантний стиль Гатті встановив стандарт для сучасних голкіперів.

Аргентинець був експертом El Chiringuito і дружив з президентом Реала Флорентіно Пересом. Також в його активі рекорд чемпіонату Аргентини за кількістю ігор – 765 матчів. Зокрема Гатті був членом культового складу Боки Хуніорс в 1981 році, коли за команду виступав Дієго Марадона.

На смерть воротаря відреагував також президент Аргентини Хав'єр Мілей в X.

"Бувай, колего", – написав очільник країни.

ADIÓS COLEGA (si se me lo permite). pic.twitter.com/bsYmeC2TM5 — Javier Milei (@JMilei) April 20, 2025

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