Футбольну спільноту Хорватії спіткало горе. У вічність відійшов Мірослав Блажевіч, більш відомий як Чіро.

Легендарний тренер помер у 87 років в Загребі після тривалої боротьби з важкою хворобою, інформує прес-служба хорватської федерації.

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Ігрова кар'єра Мірослава склалась посередньо, через що він доволі швидко став тренером. Югославський екс-фуболіст працював клубним коучем у низці країн (Швейцарія, Хорватія, Франція, Китай, Боснія і Герцеговина тощо), але найбільшої слави здобув зі збірною Хорватії.

У відборі на ЧС-1998 підопічні Блажевіча посіли друге місце і в стикових матчах здолали Україну. А вже у Франції ця команда створила чи не головну сенсацію, здобувши бронзові медалі. Тоді "картаті" були наповнені футболістами, які грали у найкращих європейських командах. Йдеться, зокрема, про Звоніміра Бобана, Давора Шукера та Славена Біліча.

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