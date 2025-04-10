На 60-му році життя помер Олександр Косевич, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Помер екс-футболіст Волині та менхенгладбаської Борусії – він брав золото Першої ліги

За свою кар'єру Олександр Олександрович обіймав керівні посади у Шахтарі, донецьких Гаранті та Металурзі, а також Кривбасі. Також він очолював Кривбас, Зорю і краматорський Авангард. Загалом, Косевич провів понад 100 матчів в УПЛ, понад 100 матчів в Першій лізі, і залишив спогади про свій професіоналізм.

Останні роки свого життя Олександр Косевич присвятив відновленню й підтримці футбольної інфраструктури Донеччини в умовах війни, працюючи першим віцепрезидентом та виконавчим директором Асоціації футболу Донецької області, виконував функції Делегата УАФ на матчах Чемпіонату УПЛ.

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