Помер легендарний оборонець Севільї Кампаналь

Колишній оборонець збірної Іспанії Марселіно Кампаналь відійшов у вічність на 90-му році життя.

Перестало битися серце колишнього оборонця Севільї. Про втрату повідомив офіційний сайт клубу.

Помер легендарний італійський тренер Сімоні – він виховав Роналдо

Кампаналь присвятив нервіонцям 16 років ігрової кар'єри. Він, зокрема, грав під керівництвом свого дядька Гільєрмо, а також перебував на радарах провідних іспанських команд – Реала та Барселони, та не побажав покидати рідний клуб. Завершив активні виступи Кампаналь у Депортіво та в маловідомих командах Іспанії. Також у його активі 11 поєдинків за національну збірну.

Після завершення футбольної кар'єри Марселіно Кампаналь став відомим атлетом і встановив кілька національних рекордів у різних дисциплінах – від стрибків угору та бігу з перешкодами до штовхання ядра та метання диска.

Помер "італійський Джордж Бест": курив, писав вірші і грав на гітарі, а божевільними трюками довів фаната до інфаркту