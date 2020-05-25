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Помер легендарний оборонець Севільї Кампаналь

25 травня 22:09 688 Читать на русском
Помер легендарний оборонець Севільї Кампаналь
Марселіно Кампаналь / El Comercio

Колишній оборонець збірної Іспанії Марселіно Кампаналь відійшов у вічність на 90-му році життя.

Перестало битися серце колишнього оборонця Севільї. Про втрату повідомив офіційний сайт клубу.

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Кампаналь присвятив нервіонцям 16 років ігрової кар'єри. Він, зокрема, грав під керівництвом свого дядька Гільєрмо, а також перебував на радарах провідних іспанських команд – Реала та Барселони, та не побажав покидати рідний клуб. Завершив активні виступи Кампаналь у Депортіво та в маловідомих командах Іспанії. Також у його активі 11 поєдинків за національну збірну.

Після завершення футбольної кар'єри Марселіно Кампаналь став відомим атлетом і встановив кілька національних рекордів у різних дисциплінах – від стрибків угору та бігу з перешкодами до штовхання ядра та метання диска.

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Іспанія Севілья Севілья Іспанія Іспанія Смерті футболістів
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