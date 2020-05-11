Помер легендарний нападник Реала, який п'ять разів вигравав Ла Лігу

Колишній форвард збірної Іспанії Хав'єр Агілар відійшов у вічність на 71-му році життя.

Трагічну звістку сповістило іспанське видання AS. Причини смерті колишнього гравця Реала не називаються.

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До слова, Хав'єр Агілар перебрався у мадридський клуб з Расінга у 1971 році. Нападник відіграв за "королівський клуб" вісім сезонів, провів 190 матчів, в яких забив 50 м'ячів. За національну збірну в його активі 3 поєдинки та один гол.

На жаль, Агілар потрапив у клуб, коли мадридцям не вдавалося гучно заявити про себе на міжнародній арені. Однак гравець зумів з Реалом п'ять разів виграти чемпіонат Іспанії та двічі стати володарем Кубка країни.

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