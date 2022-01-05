Серце фахівця перестало битися на 81-му році життя, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Володимир Малюта почав співпрацювати з Динамо ще у 1975 році. Свого часу також був лікарем збірної України. Став ініціатором низки кардинальних змін у підході до спортивної медицини.

"Цього трагічного дня в глибокій печалі схиляю голову і сумую разом із сім'єю, рідними та близькими Володимира Ігоровича. Світла пам'ять про цю видатну Людину назавжди залишиться в наших серцях", – наводить прес-служба Динамо слова Ігоря Суркіса.

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