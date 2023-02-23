Помер легендарний коментатор – 50 років роботи, 10 чемпіонатів світу, 10 чемпіонатів Європи та 29 фіналів Кубка Англії
Англія оплакує втрату одного з найвидатніших коментаторів за всю історію футболу.
Джон Мотсон, якого називали "Голосом футболу", помер у віці 77 років. Багато клубів АПЛ і відомих гравців відразу висловили співчуття родині та близьким легенди.
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Мотсон отримав роботу на ВВС ще в 1968 році. Спочатку він вів радіорепортажі матчів, а потім перейшов на телебачення. Коментатором він встиг відпрацювати 10 чемпіонатів світу, 10 чемпіонатів Європи та 29 фіналів Кубка Англії, допоки не завершив активну кар'єру у 2018 році. Голос Мотсона супроводжував любителів популярної комп'ютерної гри FIFA в середині нульових.
Ймовірно, найближчими вихідними усі професіональні дивізіони Англії перед матчами влаштують хвилину мовчання на честь культового коментатора.
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