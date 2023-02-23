Англія оплакує втрату одного з найвидатніших коментаторів за всю історію футболу.

Джон Мотсон, якого називали "Голосом футболу", помер у віці 77 років. Багато клубів АПЛ і відомих гравців відразу висловили співчуття родині та близьким легенди.

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Мотсон отримав роботу на ВВС ще в 1968 році. Спочатку він вів радіорепортажі матчів, а потім перейшов на телебачення. Коментатором він встиг відпрацювати 10 чемпіонатів світу, 10 чемпіонатів Європи та 29 фіналів Кубка Англії, допоки не завершив активну кар'єру у 2018 році. Голос Мотсона супроводжував любителів популярної комп'ютерної гри FIFA в середині нульових.

Ймовірно, найближчими вихідними усі професіональні дивізіони Англії перед матчами влаштують хвилину мовчання на честь культового коментатора.

We are deeply saddened to hear of the passing of John Motson.



He called one of the most iconic goals in our history, and many more.



There will never be another like Motty pic.twitter.com/pZSBiQvLCc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 23, 2023

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