Помер легендарний капітан Селтіка Біллі Макнілл – перший британець, який здійняв над головою Кубок чемпіонів

У віці 79 років пішов з життя екс-захисник шотландського Селтіка Біллі Макнілл.

22 квітня зупинилось серце Біллі Макнілла. Легендарний оборонець довго боровся із важкою хворобою, повідомляє BBC.

Усю свою ігрову кар'єру Макнілл провів, захищаючи кольори Селтіка (1957-1975), де був незмінним лідером та капітаном команди.

Ветеран 9 разів тріумфував в національному чемпіонаті, здобув 7 Кубків Шотландії, а також допоміг "кельтам" 6 разів завоювати Кубок шотландської ліги.

Пам'ятник Біллі Макніллу з Кубком європейських чемпіонів встановлений біля арени Селтік Парк.

Головним досягненням Макнілла була перемога у фіналі Кубку європейських чемпіонів-1967 над міланським Інтером (2:1). Тоді Селтік став першою командою з Альбіону, яка перемогла в турнірі, а її капітан – першим британцем, хто здійняв головний клубний трофей над головою.

У 2002 році за голосуванням серед уболівальників шотландського гранда МакНілл став найкращим капітаном "біло-зелених" за всю історію клубу.

Під час своєї тренерської кар'єри Макнілл очолював Клайд, Абердін, Селтік, Манчестер Сіті та Астон Віллу.

Rest in peace, Cesar. You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/FLCdURfuox — Celtic Football Club (@CelticFC) 23 квітня 2019 р.

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