На 70-му році життя помер колишній тренер та футболіст Чорноморця Володимир Нечаєв, інформує офіційний сайт клубу. Причиною смерті стала важка хвороба, з якою чоловік боровся роками.

Помер колишній тренер та керівник Шахтаря, який присвятив клубу 15 років

Відомий капітан починав грати у футбол в одеському СКА. За Чорноморець у статусі гравця провів 10 років (287 поєдинків), ще 5 віддав одеситам, ставши тренером. У 1974-му Нечаєв став бронзовим призером чемпіонату СРСР. 6 років тому на Алеї футбольної слави в Одесі на честь Володимира відкрили іменну зірку.

До слова, Нечаєв також встиг пограти у Росії та Узбекистані. У статусі тренера працював з низкою українських, білоруських та російських команд.

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