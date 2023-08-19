У суботу, 19 серпня, не стало Карло Маццоне, який працював головним тренером низки клубів Серії А.

Італійський футбол оплакує Карло Маццоне. Алленаторе не стало у віці 86 років. Про смерть видатного наставника повідомив Goal та інші ЗМІ.

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Упродовж тренерської кар'єри Маццоне працював у Асколі, Фіорентині, Болоньї, Лечче, Кальярі, Ромі, Наполі, Брешії та інших клубах. Карло тренував низку легенд – зокрема, Хосепа Гвардіолу, Франческо Тотті, Андреа Пірло та Роберто Баджо.

Саме під керівництвом Маццоне, який очолював Рому з 1993-го по 1996 рік, Франческо Тотті здобув місце в основі "джалороссі" – Карло відмовився відпускати його в інший клуб. Він знайшов ідеальну роль "реджісти" для Андреа Пірло, який згодом став лідером Мілана та Ювентуса.

Особливі стосунки з тренером мав і Хосеп Гвардіола – ниіншній наставник Манчестер Сіті регулярно спілкувався з Маццоне і навіть запрошував його на фінал ЛЧ проти Інтера, який завершився перемогою "містян". Останньою командою Карло був Ліворно – у 2006-му фахівець пішов на пенсію.

Маццоне досі є рекордсменом Серії А за кількістю матчів у статусі головного тренера – 792 гри (797 з урахуванням плей-офф).

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