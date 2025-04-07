Помер легендарний футболіст збірної Колумбії та культової Парми – страшна трагедія на очах родини
Футбольний світ оплакує смерть колишнього півзахисника збірної Колумбії та Парми Хорхе Боланьо.
Як повідомляє Sky Sport, колумбійський гравець помер у віці 47 років від серцевого нападу, коли був на святкуванні дня народження члена родини.
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Хорхе Боланьо найбільш відомий за своїми виступами за Парму, з якою здобував Суперкубок Італії (1999), Кубок Італії (2002). В Італії півзахисник пограв за Сампдорію, Лечче та Модену. Також грав з Карлосом Вальдеррамою у колумбійському Хуніор де Барранкілья, з яким двічі здобував чемпіонський титул (1993 та 1995 роки).
Хорхе Боланьо потрапив до складу збірної Колумбії на Чемпіонаті світу 1998 року. Однак із 3-х матчів Колумбії на цьому турнірі екс-зірка Парми з'явився на полі лише в одному з них.
Півзахисник був одним із творців разом з Вальдеррамою легендарного святкування "потягом", яке стало культовим.
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