Легенда лондонців помер ввечері 15 березня в лікарні. Йому було 89 років, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

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Марчі виступав за Тоттенхем з 1949-го по 1957 рік. Потім пограв за Віченцу і Торіно, після чого в 1959-му повернувся в Тоттенхем. У 1963-му у складі "шпор" виграв Кубок володарів кубків, а також є єдиним гравцем лондонців, який був частиною обох чемпіонських команд (1951, 1961). Загалом у футболці Тоттенхема Тоні Марчі зіграв 260 матчів. забив 7 голів.

У поєдинку 30-го туру АПЛ Тоттенхем – Вест Хем, який відбудеться 20 березня, гравці "шпор" гратимуть у траурних пов'язках. Також буде хвилина оплесків, присвячена пам'яті легенди.

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