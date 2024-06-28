Мануел Фернандеш помер у віці 73 років у лікарні після тривалої хвороби, інформує Mais Futebol. Він провів за Спортінг 433 матчі, в яких забив 257 голів і став не тільки другим після Фернанду Пейротеу найкращим бомбардиром в історії клубу, а й героєм для кількох поколінь уболівальників. Він є рекордсменом за кількістю матчів, зіграних в елітному дивізіоні чемпіонату Португалії.

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Багатші португальські клуби – Бенфіка і Порту – неодноразово намагалися переманити Мануеля до себе, але він продовжував залишатися вірним Спортінгу. У грудні 1986 року Фернандеш забив Бенфіці чотири м'ячі в одній грі, а "леви" обіграли суперника з рахунком 7:1.

Як гравець Фернандеш двічі вигравав чемпіонат Португалії, стільки ж разів – Кубок і Суперкубок країни. У 1986 році він став найкращим бомбардиром Прімейри.

Як тренер Мануел не здобув слави, але запам'ятався тим, що тренував Жозе Моурінью. "Спочивай з миром", – присвятив Фернандешу публікацію в Instagram Кріштіану Роналду.