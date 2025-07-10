Колишній нападник Карпат та низки інших клубів Степан Юрчишин пішов у засвіти на 68-му році життя.

Сьогодні не стало одного з найвідоміших гравців у історії львівського футболу Степана Юрчишина. Про сумну звістку повідомив офіційний сайт Карпат.

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"Видатний бомбардир, рекордсмен Першої ліги сезону 1979-го за кількістю голів, улюбленець та кумир львівської публіки, легенда львівських Карпат, яка у різні епохи прославляла клуб на полі, на тренерській лаві та на керівних посадах... Степан Федорович залишив по собі не лише значну спадщину в футболі, а й завжди буде у серцях тих, хто його знав.

Футбольний клуб Карпати щиро сумує і висловлює співчуття рідним та близьким Степана Федоровича", – йдеться у заяві Карпат.

Впродовж своєї кар'єри Степан Юрчишин виступав за СКА (Львів), Карпати, Пахтакор, Динамо (Київ), Поділля та інші клуби. У 1979 році Юрчишин встановив рекорд за кількістю голів у сезоні Першої ліги СРСР (42 голи). Також в доробку екс-нападника 4 матчі та 1 гол за національну збірну Радянського Союзу.

Після завершення кар'єри гравця Степан Юрчишин працював тренером львівських Карпат та Львова.