Іспанець, який був відомий феноменальний удар з лівої ноги, помер у віці 75 років після суттєвого погіршення здоров'я, інформує El Mundo.

Помер чемпіон світу, який всю кар'єру провів у одному клубі

Рохо є справжньою легендою басків, адже прийшов у команду в 1965-му, а пішов у 1982 році, коли повісив бутси на цвях. Хосе награв 541 матч, що є другим показником в історії Атлетіка, забив 67 м'ячів та віддав чимало асистів. Також двічі ставав володарем Кубка Іспанії з футболу.

Після завершення ігрової кар'єри Хосе Франсіско Рохо попрацював у другій та першій командах Атлетіка, після чого ще очолював Сельту, Осасуну, Саламанку, Реал Сарагосу та Райо Вальєкано, який став для нього останнім тренерським досвідом (2005 рік).

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