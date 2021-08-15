75-річний німець, який давно страждав хворобою Альцгеймера, пішов з життя у неділю вранці. Останні кілька років він перебував у будинку для літніх людей, а у 2020-му опинився в реанімації. На жаль, невиліковна хвороба була сильнішою. Сумну звістку про смерть легенди повідомив офіційний Twitter Баварії, за яку Мюллер забив 566 голів у 607 поєдинках (з них 365 – у Бундеслізі). Це найкращий показник в історії клубу.

За збірну Німеччини Герд зіграв 62 матчі, у яких відзначився 68 разів. Впродовж кар'єри виграв чемпіонат світу-1974 (забив переможний гол у фіналі), Євро-1972 та тричі став переможцем Кубка європейських чемпіонів (аналог нинішньої ЛЧ). Захищав кольори Баварії з 1964-го по 1979-й, після чого два роки пограв у США. Мюллєр є третім бомбардиром чемпіонатів світу після Роналдо та Мірослава Клозе (14 голів).

Після завершення кар'єри Бомбардир нації, як його називали в Німеччині, працював у рідній Баварії. У нього залишилися дружина і донька.

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