Про смерть своєї легенди повідомила прес-служба "синьо-гранатових". Марті Верхес помер на 87-му році життя, причина смерті не називається.

Помер легендарний захисник Реала, який двічі вигравав Кубок чемпіонів з Пушкашем і Ді Стефано

Додамо, що Верхес майже всю професіональну кар'єру провів у складі каталонського клубу, за який зумів зіграти у 285 матчах. Також у його активі 12 поєдинків за національну збірну Іспанії, з якою він їздив на ЧС-1962.

До слова, разом з Барселоною футболіст двічі вигравав чемпіонат Іспанії (сезони 1958/59, 1959/60), тричі – Кубок Іспанії (1956/57, 1959/59, 1962/63) і тричі – Кубок ярмарків (прообраз нинішньої Ліги Європи) – 1955/58, 1958/60, 1965/1966.

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