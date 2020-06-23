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Помер легендарний форвард Мілана Праті

09:34 - Читать на русском
Помер легендарний форвард Мілана Праті
П'єріно Праті / Фото з відкритих джерел

Помер колишній нападник Мілана та збірної Італії П'єріно Праті.

У віці 73-х років пішов з життя легендраний італійський футболіст П'єріно Праті, повідомляє Gazzetta.it.

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За свою кар'єру екс-форвард виступав за низку італійських клубів, серед яких були Рома, Фіорентина, Мілан. За останніх Праті зумів відзначитись 72 м'ячами, що робить його одним з найкращих бомбардирів "россонері".

Варто відзначити, що легенда ставав чемпіоном Європи у складі збірної Італії у 1968 році.

Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії

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Теги
Італія Головне Мілан Мілан Смерті футболістів
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