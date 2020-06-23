Помер легендарний форвард Мілана Праті

Помер колишній нападник Мілана та збірної Італії П'єріно Праті.

У віці 73-х років пішов з життя легендраний італійський футболіст П'єріно Праті, повідомляє Gazzetta.it.

Помер легенда Інтера Корсо

За свою кар'єру екс-форвард виступав за низку італійських клубів, серед яких були Рома, Фіорентина, Мілан. За останніх Праті зумів відзначитись 72 м'ячами, що робить його одним з найкращих бомбардирів "россонері".

Варто відзначити, що легенда ставав чемпіоном Європи у складі збірної Італії у 1968 році.

Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії