Борусія Д повідомила про смерть свого легендарного гравця Франка Мілля. Екс-форвард "чорно-жовтих", чемпіон світу 1990 року у складі збірної ФРН, помер у віці 67 років. У травні він переніс серцевий напад і не зміг повністю відновитися.

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Франк Мілль виступав за Борусію Д з 1986 по 1994 роки, ставши одним із ключових гравців епохи – зокрема, він допоміг клубу здобути Кубок Німеччини у 1989 році, фінішувати другим у Бундеслізі 1992-го та вийти у фінал Кубка УЄФА 1993 року.

"Наші думки з родиною Франка Мілля. Борусія сумує за великим гравцем 80-х і 90-х років. Френкі був хитруном на полі й прекрасним співрозмовником поза ним. Його перехід до нас у 1986 році став поворотним моментом для клубу", – сказав генеральний директор дортмуднського клубу Ханс-Йоахім Вацке.

За свою кар’єру Франк Мілль провів 190 матчів за Борусію Менхенгладбах (86 голів), а також грав за Рот-Вайсс Ессен. У складі збірної здобував бронзу Олімпіади‑88 та перемогу на чемпіонаті світу‑1990. Після завершення кар’єри залишався тісно пов’язаний з Борусією як учасник ветеранської команди клубу.

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