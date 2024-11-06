Прес-служба Челсі повідомила про відхід в небуття легенди клубу Джона Демпсі.

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Колишній захисник лондонців помер на 79-му році життя, причини не розкриваються. Варто зазначити, що Демпсі є вихованцем академії Фулхема, проте більшу частину кар'єри провів у складі Челсі (1969 – 1978), а завершував у американській Філадельфії.

Зауважимо, що Демпсі разом з Челсі вигравав Кубок володарів кубків (1971) та Кубок Англії (1970) – єдині трофеї за свою кар'єру.

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