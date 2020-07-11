toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВІЧ - ВЕСТ ХЕМ

Помер легендарний Джек Чарльтон – чемпіон світу у складі збірної Англії

12:00 - Читать на русском
Помер легендарний Джек Чарльтон – чемпіон світу у складі збірної Англії
Джек Чарльтон (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Сумна звістка прийшла з Туманного Альбіону – не стало легендарного футболіста і тренера Джека Чарльтона.

Колишній захисник Лідса і збірної Англії Джек Чарльтон помер у віці 85 років після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Помер легендарний екс-капітан Шахтаря, який приводив команду до перемоги в Кубку України

Чарльтон виступав на позиції захисника і провів у Лідсі всю футбольну кар'єру. За 23 роки він зіграв за "павлінів" 773 матчі, що є найкращим показником в історії команди. Разом з Лідсом Чарльтон виграв чемпіонат Англії і Кубок країни.

У складі збірної Англії Джек завоював золото на домашньому чемпіонаті світу у 1966 році, а через два роки допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Європи.

Після завершення кар'єри футболіста Чарльтон працював тренером. У 1973 році він очолив Мідлсбро і привів клуб до перемоги у другому дивізіоні чемпіонату Англії. У 1974 році його визнали найкращим тренером країни. Тренував також Шеффілд Венсдей та Ньюкасл. Окрім того, з 1986 по 1995 роки очолював збірну Ірландії.

До слова, Джек Чарльтон – старший брат легенди Манчестер Юнайтед і збірної Англії Боббі Чарльтона.

Маліновський проти короля, битва за життя для Ярмоленка, Гаттузо прийме Мілан і дербі Лондона – топ-матчі вікенду

blog_ava
Андріюк пригадав суми добових, які Динамо і Шахтар платили представникам ЗМІ
08:53
1230
Теги
Лідс Лідс Ньюкасл Ньюкасл Англія Англія Ірландія Ірландія Англія Смерті футболістів Мідлсбро Мідлсбро Боббі Чарльтон Шеффілд Венсдей Шеффілд Венсдей
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Норвіч
14:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук