Помер легендарний Джек Чарльтон – чемпіон світу у складі збірної Англії

Сумна звістка прийшла з Туманного Альбіону – не стало легендарного футболіста і тренера Джека Чарльтона.

Колишній захисник Лідса і збірної Англії Джек Чарльтон помер у віці 85 років після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

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Чарльтон виступав на позиції захисника і провів у Лідсі всю футбольну кар'єру. За 23 роки він зіграв за "павлінів" 773 матчі, що є найкращим показником в історії команди. Разом з Лідсом Чарльтон виграв чемпіонат Англії і Кубок країни.

У складі збірної Англії Джек завоював золото на домашньому чемпіонаті світу у 1966 році, а через два роки допоміг команді виграти бронзові медалі чемпіонату Європи.

Після завершення кар'єри футболіста Чарльтон працював тренером. У 1973 році він очолив Мідлсбро і привів клуб до перемоги у другому дивізіоні чемпіонату Англії. У 1974 році його визнали найкращим тренером країни. Тренував також Шеффілд Венсдей та Ньюкасл. Окрім того, з 1986 по 1995 роки очолював збірну Ірландії.

До слова, Джек Чарльтон – старший брат легенди Манчестер Юнайтед і збірної Англії Боббі Чарльтона.

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