Сумну новину у своєму Twitter повідомив Збігнєв Бонєк – колишній партнер Купцевича у національній команді і екс-очільник Польського футбольного союзу.

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Причини смерті Януша невідомі. Купцевичу було 66 років. Бонєк зазначив, що ця новина стала великою несподіванкою, адже буквально кілька днів тому вони згадували здобуття "бронзи" чемпіонату світу.

Впродовж кар'єри Януш Купцевич виступав за Арку, Лех, Сент-Етьєн, Лехію та Аданаспор. За збірну Польщі дебютував у 1976 році, зіграв 20 матчів і забив 5 голів – один із них у матчі проти Франції за третє місце ЧС-1982. Саме його результативний удар зі штрафного приніс "Кадрі" бронзові медалі Мундіалю в Іспанії.

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