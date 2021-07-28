Футбольну спільноту сколихнула новина про втрату колишнього нападника і тренера Волині Володимира Дикого.

Трагічну звістку повідомив луцький клуб на своїй сторінці у Facebook. Життя Дикого обірвалося, коли йому було 59 років.

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Упродовж ігрової кар'єри нападник змінив низку український клубів – Карпати, Металіст, львівський СКА, Нива Т, Нафтовик, Волинь та Верес. Саме в Луцьку Дикий найкраще проявив свої снайперські здібності – за 8 років він наколотив у ворота суперників 86 голів.

З 2000 року легенда Волині виконував обов'язки тренера у структурі "хрестоносців", зокрема допомагав і Віталію Кварцяному.

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