На 72 році життя помер колишній форвард Шахтаря Олександр Васін, який пройшов із командою тривалий шлях, повідомляє Twitter донецького клубу.

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Екс-нападник провів за "гірників" 169 матчів та записав до свого активу 37 м'ячів. Футболку донеччан Олександр Миколайович одягав протягом 1971-1976 років.

За свою кар'єру він встиг пограти ще за кілька команд СРСР – Колгоспник Рівне, СКА Львів, Будівельник Полтава та Динамо Мінськ. Також Васін тренував Дніпро Могильов та Кристал Дятьково.

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