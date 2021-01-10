Помер легенда Шахтаря Васін
Сумна звістка застала футбольну Україну зненацька – у вічність відійшов Олександр Васін.
На 72 році життя помер колишній форвард Шахтаря Олександр Васін, який пройшов із командою тривалий шлях, повідомляє Twitter донецького клубу.
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Екс-нападник провів за "гірників" 169 матчів та записав до свого активу 37 м'ячів. Футболку донеччан Олександр Миколайович одягав протягом 1971-1976 років.
За свою кар'єру він встиг пограти ще за кілька команд СРСР – Колгоспник Рівне, СКА Львів, Будівельник Полтава та Динамо Мінськ. Також Васін тренував Дніпро Могильов та Кристал Дятьково.
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