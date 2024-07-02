Футбольна легенда відійшла у засвіти у віці 77 років. Останні години свого життя Нікколаї провів у лікарні міста Пістоя.

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"Весь Кальярі оплакує смерть Комунардо Нікколаї, незабутнього головного героя Скудетто 1970 року. Він залишив про себе пам'ять великого спортсмена, ввічливої, доброї, шанобливої, доброзичливої ​​людини, яка вміла заслужити любов. Прощавай, Комунардо", – йдеться у заяві прес-служби Кальярі.

Варто зауважити, що Нікколаї – легенда італійського футболу, особливо для Сардинії. Він був лідером Кальярі, який у 1970 році виграв Серію А. Це та легендарна команда з Джіджі Рівою. У цей же рік Комунардо став другим на чемпіонаті світу, де провів за Італію три матчі.

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