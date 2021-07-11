Сумна звістка надійшла з Шотландії – пішов з життя колишній форвард Селтіка Чарлі Галлахер.

Селтік у своєму твіттері повідомив про смерть своєї легенди Чарлі Галлахера на 81 році життя.

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Колишній нападник провів більшу частину своєї кар'єри у Селтіку – з 1959 по 1970 роки. У складі "кельтів" Галлахер тричі ставав чемпіоном Шотландії та по разу вигравав Кубок Шотландії та Кубок шотландської ліги.

Найголовніше ж його досягнення – тріумф у Кубку чемпіонів у сезоні 1966/67. Зазначимо, що ця перемога у Кубку європейських чемпіонів стала єдиною для Селтіка за всю його історію.

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