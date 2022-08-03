Італієць помер сьогодні, 3 серпня, у віці 73 років. Смерть застала футбольну особистість у лікарні в місті Реджо-Емілія, інформує Sky Sport.

Помер культовий капітан і тренер Арсенала, який віддав лондонцям 20 років

Веккі розпочинав свою професінальну кар'єру в Мілані, за який дебютував у 1967-му. "Россонері" він віддав 7 років, вигравши 7 трофеїв й ставши героєм фіналу Кубка володарів кубків 1972/73. Далі на шляху Вільяма були Кальярі, Комо і Спал.

Тренерську кар'єру вже екскіпер розпочав за 13 років після того, як повісив рукавички на цвях – у 1995-му. Був тренером воротарів у Реджані, Пармі, Ювентусі, Мілані (аж 12 сезонів) та Реалі. З італійським та іспанським грандами Веккі виграв 3 Ліги чемпіонів, зокрема й "Десіму". Саме він запропонував Карло Анчелотті того сезону розділити воротарів між турнірами: Дієго Лопес грав у Ла Лізі, а Ікер Касільяс – у Кубку Іспанії та ЛЧ.

Реал та Мілан у соціальних мережах висловили співчуття родині у зв'язку з непоправною втратою і подякували покійному за відданість справі.

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