У віці 82-х років обірвалось життя легендарного гравця "червоних" Іана Сент-Джона, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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"Ми глибоко засмучені смертю справжньої легенди Енфілда, Іана Сент-Джона. Думки всіх, хто причетний до Ліверпуля, прямо зараз із близькими легенди в цей сумний і важкий час. Спочивай з миром, Іане", – йдеться у заяві на офіційному сайті.

Головним досягненням Сент-Джона став переможний гол у фіналі Кубка Англії в сезоні 1964/65, привівши мерсисайдців до першого тріумфу в цьому турнірі. Загалом, Сент-Джон у складі Ліверпуля провів 425 матчів та відзначився 118 голами, завоювавши 6 трофеїв.

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