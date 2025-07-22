Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про смерть Джої Джонса – він помер у віці 70 років. Валлієць, який у складі "червоних" став чемпіоном Англії, переможцем Кубка європейських чемпіонів і Кубка УЄФА, провів за клуб рівно 100 матчів у другій половині 1970-х років.

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Цей лівий захисник був підписаний Бобом Пейслі з Рексема у віці 20 років влітку 1975 року і взяв участь в 14 матчах у всіх змаганнях протягом свого дебютного сезону. На жаль, йому не вистачило всього одного матчу, щоб завоювати медаль чемпіона ліги, оскільки його 13 матчів в елітному дивізіоні було недостатньо для її отримання.

Всі особисті розчарування були забуті в наступній кампанії – Джонс закріпив позицію на полі, відігравши 59 ігор в неймовірно пам'ятному сезоні. Підопічні Пейслі успішно захистили свій чемпіонський титул – Джонс зіграв у 39 з 42 матчів – і одночасно увійшли в історію, вперше завоювавши Кубок європейських чемпіонів.

Захисник брав участь у матчі протягом усього шляху до фіналу і вийшов у стартовому складі в Римі, де Борусія з Менхенгладбаха була обіграна з рахунком 3:1. Внесок Джонса в подорож, в ході якої "червоні" перемогли Сент-Етьєн і Цюріх в попередніх раундах, був кумедно узагальнений на банері, який зайняв легендарне місце в фольклорі Ліверпуля: "Джоуї з'їв жаб'ячі лапки, зробив рулет і тепер жує Гладбах". При цьому слово "жує" (munching) переплітається з початком назви міста Борусії – Менхенгладбахом.

Також у активі Джоуї більше 70 матчів за збірну Уельсу.