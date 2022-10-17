Сумна звістка надійшла зі Львова. На 85-му році життя перестало битись серце Йосипа Фалеса.

Сьогодні, 17 жовтня, помер один з найперших гравців Карпат – Йосип Фалес, повідомляє Юрій Назаркевич на своїй сторінці Facebook.

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У статусі гравця він провів за "левів" 20 матчів за період з 1963 по 1965 роки. Також грав за львівський Сільмаш, Трудові резерви (Львів) та дрогобицький Нафтовик.

Фалес немало пропрацював тренером та консультантом. Йосип Григорович очолював СКА Карпати, а також працював консультантом у збірній Алжиру, яка стала сенсацією на ЧС-1982. Окрім цього, Фалес багато років входив до складу наукових груп збірних команд СРСР.

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