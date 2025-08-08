Журналіст Мануель Фернандес, більше відомий як Манолете, помер у віці 68 років. Про це повідомила Marca.

За свою довгу та успішну кар'єру Фернандес працював в таких виданнях як Marca, Cadena Ser та AS. Манолете вийшов на пенсію у 2020 році через різні проблем зі здоров'ям.

Мануель Фернандес першим почав розповідати чутки про можливі трансфери або ринкові ситуації, пов'язані з гравцями та тренерами, і мав величезний вплив в Іспанії.

