Динамо повідомило про смерть свого колишнього захисника Анатолія Сучкова.

Анатолій Сучков помер на 87-му році життя, повідомляє офіційний сайт Динамо. Він захищав кольори київського клубу у 1959-1964 роках.

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Колишній оборонець в Україні встиг пограти за запорізький Металург, севастопольський СКЧФ, а завершував кар'єру футболіста у львівських Карпатах (1964-1966 роки). Сучков мав досвід роботи тренером Буковини, Металурга З і навіть молодіжної збірну України.

Анатолія Сучкова називають один з перших селекціонерів на теренах СРСР, багато талантів Динамо перебрались до Києва саме завдяки фахівцю.

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