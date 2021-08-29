Сьогодні, 29 серпня, на 67-му році відійшов у вічність легендарний білоруський футболіст Юрій Пудишев, повідомляє Tribuna.com Беларусь.

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Причини смерті не повідомляються.

Нагадаємо, Пудишев розпочав професіональну кар'єру у московському Динамо у 1971 році. За п'ять років перебрався до столиці Білорусі, де став справжньою легендою, завоювавши з командою у 1982 році золоті медалі чемпіонату СРСР. Встиг пограти також за одноіменні команди зі Ставрополя, Барнаула, Самарканда та Бреста. Викликався у збірну СРСР та олімпійську команду країни.

Повісивши бутси на цвях став на тренерську стежку. Працював з Динамо (Якутськ), БАТЕ, молодіжною та національною збірною Білорусі та брестським Динамо.

До слова, Пудишев увійшов в історію і як один з найстарших гравців – 25 жовтня 2010 року він 90-ій хвилині вийшов на поле у матчі чемпіонату Білорусі БАТЕ – Динамо Брест. На той момент йому було 56 років. Юрій до останніх днів активно вболівав за київське Динамо і товаришував з Андрієм Балем та Степаном Юрчишиним, з якими свого часу перетинався на футбольному полі.

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