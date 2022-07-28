Легендарний захисник Террі Ніл помер у віці 80 років, інформує офіційний сайт "канонірів".

Помер почесний президент Ліверпуля – він вивів мерсисайдців у Прем'єр-лігу й допоміг виграти 10 трофеїв за 16 років

Арсенал запросив північноірландця з рідного Бангора, коли йому було всього 17 років. З 1959 по 1970-й він відіграв у футболці лондонців 275 матчів, забив 10 голів і дослужився до звання капітана. Колекція трофеїв виявилася доволі скромною – лише Кубок ярмарків у прощальному сезоні. Після цього Ніл перебрався до Халл Сіті, де виконував обов'язки граючого тренера. Статистика у складі збірної Північної Ірландії – 59 матчів, 2 голи.

Крісло тренера Арсенала дісталося Нілу у 1976 році. На цій посаді він віддав ще 7,5 років лондонцям, вигравши Кубок Англії 1978/1979.

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