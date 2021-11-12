У віці 76 років помер колишній менеджер Перуджі і президент Анкони – Ерманно П'єроні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У 90-х він прославився низкою геніальних кадрових рішень і скандалів, здобувши репутацію "Фокусника". П'єроні керував Перуджею з 1993-го по 2000-й, і клуб здолав шлях від Серії С до еліти. У цей час там виступали два майбутні чемпіони світу – Матерацці і Гаттузо. На початку нульових "Фокусник" стає босом Анкони і знову повторює прорив до Серії А. Втім, казка завершилася моментальним вильотом і оголошенням про банкрутство. Згодом П'єроні став фігурантом 7 судових справ – підробка документів, несплата податків, організація договірних матчів тощо. Менеджер отримав заборону займатися футболом і 50 днів провів за гратами (пізніше його перевели під домашній арешт).

Навіть після такого П'єроні примудрився повернутися до улюбленої справи, домовляючись з різними клубами про послуги "тіньового" консультанта. Його останнім місцем роботи була аматорська Анконітана (покинув у березні). П'єроні помер від хвороби, з якою боровся упродовж кількох років.

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