28 липня відійшов у вічність ексгравець Карпат та низки інших клубів Никитюк. Йому було 67 років. Сумну новину повідомив Юрій Назаркевич у Facebook.

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Футбольну кар'єру Віктор розпочинав у житомирському Автомобілісті на позиції оборонця. У 18 років його запросили в Динамо, але він грав лише за дублерів. Опісля виступав за СК Луцьк, звідки перебрався в Карпати. У сезоні 1976-1977 допоміг "левам" посісти 4-те місце у Вищій лізі СРСР.

Також Віктор Никитюк встиг пограти за Спартак (Івано-Франківськ), СКА (Львів), Кривбас (Кривий Ріг) та СКА Карпати (Львів). По завершенні кар'єри став тренером і працював з командами Львівської області.

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