Помер колишній тренер збірної Швейцарії – він програв Україні в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006

У віці 77 років помер культовий швейцарський гравець і тренер Якоб Кун.

Трагічну новину повідомив офіційний твіттер збірної Швейцарії.

Помер екс-гравець Олімпіка Дмитро Логвінов

Всю кар'єру гравця (1961-1977 роки) Кун провів у Цюріху, здобувши 6 титулів чемпіона Швейцарії і 5 Кубків країни. У 1983 році він очолив рідний клуб, однак пропрацював лише один повний сезон. Головні тренерські успіхи Куна пов'язані зі збірною Швейцарії, якій він віддав вісім років – з 2001-го по 2008-ий.

Саме Кьобі (таке прізвисько було у швейцарця) протистояв збірній Україні у легендарному матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2006, який завершився перемогою команди Олега Блохіна у серії пенальті.

Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"