Курт Ліндер пішов із життя у віці 89 років.

Колишній тренер ПСВ, Марселя, Янг Бойз та Аякса Курт Ліндер помер у віці 89 років. Про це повідомляє Voetbal International.

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З Аяксом Ліндер виграв чемпіонат Нідерландів 1981/82 – у сезоні, в якому Йохан Кройф повернувся до рідної команди. Цей чемпіонський титул став єдиним у його тренерській кар'єрі.

Саме під керівництвом Ліндера такі гравці як Франк Райкард та Марко ван Бастен дебютували за першу команду амстердамців. Німецький тренер був змушений залишити Аякс після відкритого конфлікту з Кройфом щодо вибору складу.

В статусі гравця Курт Ліндер вигравав чемпіонати Австрії (у складі віденського Рапіда) та Швейцарії (у складі Янг Бойз).

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