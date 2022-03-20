Помер колишній президент Барселони Карраско
20 березня 16:40 - Читать на русском
34-й президент Барселони Раймон Карраско відійшов в інший світ.
Раймон Карраско помер на 99 році життя. Барселона повідомила про смерть у своїх соцмережах і висловила співчуття рідним.
Карраско ще в далекому 1968-му став членом правління Барселони. Потім був віцепрезидентом клубу під час каденції Агусті Монталя. У 1977-му став тимчасовим президентом Барселони та очолив перші демократичні вибори очільника клубу.
Пробув на посаді президента пів року – Барселона за цей час виграла Кубок Іспанії. Під час правління Жоана Лапорти допомагав консультаціями.
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