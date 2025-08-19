Мартін Ламерс несподівано помер у віці 58 років.

Колишній півзахисник Вітесса і Гента Мартін Ламерс помер у віці 58 років, інформують видання Omroep Gelderland та De Gelderlander. У період з 1989 по 1990 рік він зіграв за збірну Нідерландів два матчі.

Ламерс дебютував за "ораньє" в матчі проти Бразилії, замінивши Рональда Кумана, а другу гру провів проти збірної СРСР, вийшовши замість Джона ван'т Схіпа.

Мартін Ламерс страждав на дефект мовлення – він був єдиним заїкою в історії команди. Після закінчення кар'єри він видав автобіографію під назвою "О-о-о-ораньє".

Мартін був легендою Вітесса, за який провів понад 300 матчів.

