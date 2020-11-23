Легенда Футбольної ліги помер за кілька тижнів до свого 84-річчя. Про сумну звістку повідомив офіційний сайт МЮ.

Помер легендарний Джек Чарльтон – чемпіон світу у складі збірної Англії

Сеттерс починав грати в Ексетері, звідки перебрався до Вест Бромвіч Альбіон у 1955 році. Через п'ять років його за 30 тисяч фунтів придбав Юнайтед культового Метта Басбі. Репутація крутого хлопця і бойовий характер уже незабаром принесли Сеттерсу капітанську пов'язку манкуніанців. Із "червоними дияволами" він здобув єдиний трофей ігрової кар'єри – Кубок Англії сезону 1962/63. Наприкінці кар'єри півзахисник захищав кольори Сток Сіті, американського Клівленда, Ковентрі та Чарльтона.

У травні 1971-го Моріс Сеттерс очолив Донкастер, із яким за 3,5 роки не зміг піднятися з 4-го дивізіону. Зрештою, у 1977 році він став асистентом Джека Чарльтона в Шеффілд Венсдей. Разом із чемпіоном світу Сеттерс пізніше віддав понад 10 років збірній Ірландії, яку тренерський дует вивів на Євро-1988, ЧС-1990 і Мундіаль-1994.

Мюнхенська трагедія: останній політ "малюків Басбі"

We are deeply saddened to learn of the passing of Maurice Setters.



Maurice played 194 times for United in the 1960s, winning the FA Cup in 1963 and captaining the team on a number of occasions.



We send our sincere condolences to those closest to him. Rest in peace, Maurice. — Manchester United (@ManUtd) November 23, 2020