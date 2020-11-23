Помер колишній капітан Манчестер Юнайтед Сеттерс – він грав у Басбі та був соратником Чарльтона-старшого
Екс-півзахисник Вест Бромвіча, Манчестер Юнайтед, Сток Сіті та низки інших команд Моріс Сеттерс відійшов у вічність.
Легенда Футбольної ліги помер за кілька тижнів до свого 84-річчя. Про сумну звістку повідомив офіційний сайт МЮ.
Помер легендарний Джек Чарльтон – чемпіон світу у складі збірної Англії
Сеттерс починав грати в Ексетері, звідки перебрався до Вест Бромвіч Альбіон у 1955 році. Через п'ять років його за 30 тисяч фунтів придбав Юнайтед культового Метта Басбі. Репутація крутого хлопця і бойовий характер уже незабаром принесли Сеттерсу капітанську пов'язку манкуніанців. Із "червоними дияволами" він здобув єдиний трофей ігрової кар'єри – Кубок Англії сезону 1962/63. Наприкінці кар'єри півзахисник захищав кольори Сток Сіті, американського Клівленда, Ковентрі та Чарльтона.
У травні 1971-го Моріс Сеттерс очолив Донкастер, із яким за 3,5 роки не зміг піднятися з 4-го дивізіону. Зрештою, у 1977 році він став асистентом Джека Чарльтона в Шеффілд Венсдей. Разом із чемпіоном світу Сеттерс пізніше віддав понад 10 років збірній Ірландії, яку тренерський дует вивів на Євро-1988, ЧС-1990 і Мундіаль-1994.
Мюнхенська трагедія: останній політ "малюків Басбі"