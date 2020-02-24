Помер колишній гравець Карпат Мар'ян Плахетко – він був одним із перших легіонерів в історії СРСР

У віці 74 років помер колишній захисник львівських Карпат Мар'ян Плахетко.

У суботу, 22 лютого, на 75-му році життя помер відомий у минулому футболіст Мар'ян Плахетко, інформує офіційний сайт РФС.

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Плахетко захищав кольори львівських Карпат і СКА, а також московського ЦСКА, в складі якого став чемпіоном СРСР-1970. З 1976 по 1980 рік він виступав за клуб НДР Мотор, ставши одним з перших радянських футболістів-легіонерів. За збірну СРСР захисник провів два товариських матчі.

Після закінчення ігрової кар'єри Плахетко працював у московських ЦСКА і Торпедо.

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