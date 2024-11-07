Помер колишній гравець Динамо та Шахтаря
7 листопада 14:08 - Читать на русском
Перестало битись серце колишнього гравця та тренера київського Динамо Віктора Кондратова, який встиг пограти і за донецький Шахтар.
На 73-му році життя відійшов у засвіти колишній гравець та тренер Динамо Віктор Кондратов, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
Помер легендарний екс-захисник Карпат
У статусі гравця Кондратов захищав кольори Динамо з 1969-го по 1974-й роки, виступаючи на позиції захисника. Загалом провів 16 матчів. Значно більший слід оборонець залишив у донецькому Шахтарі (231 матч), а догравав у львівському СКА.
Після завершення ігрової кар'єри тренував дублюючий склад "біло-синіх", Динамо-3, також був тренером у ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського.
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