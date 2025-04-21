Офіційний сайт Буковини повідомив, що 19 квітня від тривалої хвороби помер колишній головний тренер чернівецького клубу Микола Трубачов. Йому було 68 років.

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Фахівець очолював команду у першій частині сезону 2009/10, за підсумками якого Буковина вийшла до Першої ліги. Також Микола Трубачов впродовж своєї тренерської кар'єри очолював харківський Арсенал та клуби з Казахстану, Литви, Латвії і Молдови. Останнім часом він працював у Молдові. Відомо, що Миколу Трубачова поховають у Києві.

Нагадаємо, у середу, 23 квітня Буковина проведе півфінальний матч Кубка України проти київського Динамо. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

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