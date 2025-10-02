Український суддя Андрій Кутаков пішов у засвіти на 48-му році життя.

Екс-арбітр УПЛ Андрій Кутаков пішов з життя. Про це повідомили в ДЮСШ управління освіти та науки Броварської міської ради.

КДК УАФ відсторонив екс-арбітра від футболу на 3 роки – він 10 років судив в УПЛ

"З глибоким сумом сповіщаємо про передчасну смерть Андрія Кутакова – заслуженого тренера України, відомого у минулому арбітра професіонального рівня, активіста та громадського діяча, людини, яка все своє життя присвятила спорту і розвитку футболу в Україні.

Він залишив помітний слід у дитячо-юнацькому футболу, тренував команди різних вікових категорій та виховав не одне покоління юних футболістів. Світла пам’ять!" – повідомили у Facebook.

Причини смерті колишнього арбітра не повідомляють. Йому було 47 років. Андрій Кутаков багато сезонів судив матчі українських команд: від Другої ліги до УПЛ.

До слова, брат Андрія, Дмитро, також був суддею УПЛ. У січні 2025-го Дмитра Кутакова відсторонили від футболу на 3 роки.

