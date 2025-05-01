Найвідоміший уболівальник збірної Іспанії Маноло, відомий на прізвисько "Ель дель Бомбо" ("Барабанщик"), помер цього четверга, 1 травня, у віці 76 років у місті Віла-Реал. Останні дні життя він провів у лікарні через проблеми з диханням, інформує Marca.

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Остання публічна поява Маноло відбулася на стадіоні Месталья в матчі між збірними Іспанії та Нідерландів наприкінці березня цього року.

Найлегендарніший уболівальник національної збірної почав вболівати за "Фурію Роху" під час чемпіонату світу 1982 року, який приймала Іспанія. Відтоді Маноло побував на 10 чемпіонатах світу та 8 чемпіонатах Європи.

Маноло рідко пропускав матчі національної збірної, включно з товариськими. Він не зміг з'їздити до Катару на ЧС-2022, хоча планував – RFEF надала йому квитки на матчі та перельоти, але не гроші на проживання, які були необхідні для в'їзду в країну.