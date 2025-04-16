Трагічна новина надійшла з Китаю – у віці 28 років пішов з життя габонський нападник Аарон Бупендза.

Про смерть колишнього футболіста бухарестського Рапіда повідомили в офіційному зверненні клубу.

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За даними румунських ЗМІ, Бупендза загинув після падіння з 11-го поверху багатоповерхівки в Китаї, де виступав. Слідчі розглядають три основні версії: самогубство, нещасний випадок або конфлікт із братом, який, ймовірно, перебував із ним у квартирі. За день до трагедії футболіст не з'явився на тренуванні команди та не виходив на зв’язок.

Аарон Бупендза був добре відомий європейським клубам. У 2021 році до нього проявляло інтерес київське Динамо, коли форвард грав за Хатайспор.

Протягом кар’єри також виступав за Цинциннаті, По, Аль-Арабі з Дохи та інші клуби. За збірну Габону провів 34 матчі та забив 8 м’ячів.

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