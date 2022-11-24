Колишній нападник Ліверпуля та Евертона Девід Джонсон відійшов у кращий світ після боротьби з хворобою.

Девід Джонсон помер у віці 71 року, повідомляє The Telegraph. Форвард довго страждав через хворобу – йому діагностували рак горла.

Помер почесний президент Ліверпуля – він вивів мерсисайдців у Прем'єр-лігу й допоміг виграти 10 трофеїв за 16 років

Джонсон був важливим гравцем потужного Ліверпуля 70-80-х років і виграв з командою 4 чемпіонати Англії та 3 Кубки європейських чемпіонів. В його активі 55 голів за 148 матчів ліги у складі Ліверпуля.

Девід починав кар'єру в Евертоні та став першим футболістом, який забив у мерсисайдському дербі за обидві команди. Також він виступав за Іпсвіч і зіграв 8 матчів за збірну Англії.