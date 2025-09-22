Екс-наставник жіночої команди Ліверпуля Метт Бірд помер у віці 47 років. Про це інформує прес-служба мерсисайдців.

Про причину смерті поки що офіційно не повідомляють.

Бірд двічі очолював "червоних": спочатку з 2012 по 2015, а потім з 2021 по 2025 роки. Він став справжньою легендою для клубу, двічі вигравши Суперлігу (аналог АПЛ в жіночому футболі).

У лютому 2025-го Бірд покинув "червоних". Влітку він очолив жіночу команду Бернлі. Англійський фахівець подав у відставку з посади наставника "кларетових" за кілька тижнів до своєї смерті. Клуб уже попросив перенести матч проти Вест Бромвіча у Суперлізі через цю важку втрату.

Також Метт Бірд очолював жіночі команди Челсі, Міллуолла та Вест Хема.

